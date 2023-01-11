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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Samet Fidan idaresindeki 35 DC 6916 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Samet Fidan, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Yiğen

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