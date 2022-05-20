İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü

Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü
Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Beylikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan M.T.(39) yönetimindeki 45 TA 4818 plakalı otomobil, seyir halinde iken sağ arka lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkıp tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan M.T. ve yolcu konumundaki M.Y.(35) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.