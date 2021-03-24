Manisa'da okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasından dönen bir çiftçi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istediği sırada çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi görerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğu anlaşıldı. Havuza düşerek yaşamını yitirdiği düşünülen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.