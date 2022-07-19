Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınının önce buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığı öğrenildi. Yangını 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördes'imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum."

Recep Şener

Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından görüntülendi

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangın devam ederken bölgede bulunan 10 hayvan damından 380'i küçükbaş, 80'i büyükbaş olmak üzere toplam 460 hayvan kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, GAMER Birimince; 10 itfaiye ekibi, 15 su tankeri, 1 dozer, 1 kepçe sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede ayrıca çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma personeli de görev yapıyor.

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Karayağcı Mahallesi'nde meydana gelen yangında 10 hayvan damından 380 civarı küçükbaş, 80 civarı büyükbaş hayvanın da tahliyesi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler 3 ayrı noktada devam eden yangına odaklanırken 2 ayrı noktada yangının hızının azaldığı ve ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

Öte yandan insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. İHA, yangın söndürme helikopterlerini ve uçaklarını daha yüksek irtifadan görüntüledi.