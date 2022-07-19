Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında bir buğday tarlasında başladığı ve alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı düşünülen orman yangınına yüzlerce ekip müdahale ediyor. İzmir ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerine ait 8 yangın söndürme uçağı 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Bazı itfaiye araçlarının köylere yakın noktalarda müdahale için hazır bekletildikleri öğrenilirken, yangının rüzgarın etkisiyle 3 ayrı noktadan hızla devam ettiği ve yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Kayacık Mahallesine doğru ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin yanısıra söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılarak destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından görüntülendi

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangın devam ederken bölgede bulunan 10 hayvan damından 380'i küçükbaş, 80'i büyükbaş olmak üzere toplam 460 hayvan kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, GAMER Birimince; 10 itfaiye ekibi, 15 su tankeri, 1 dozer, 1 kepçe sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede ayrıca çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma personeli de görev yapıyor.

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Karayağcı Mahallesi'nde meydana gelen yangında 10 hayvan damından 380 civarı küçükbaş, 80 civarı büyükbaş hayvanın da tahliyesi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler 3 ayrı noktada devam eden yangına odaklanırken 2 ayrı noktada yangının hızının azaldığı ve ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

Öte yandan insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. İHA, yangın söndürme helikopterlerini ve uçaklarını daha yüksek irtifadan görüntüledi.

Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için seferber oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yangının başlamasının hemen ardından ekiplerini seferber etti. Daire Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 55 itfaiye personeli de yangına karşı mücadele ediyor. Ayrıca Akhisar askeri hava alanında belediyeye ait tankerler uçaklara su takviyesi için hazır bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Zabıta Daire Başkanı Evren Yıldız da yangının yaşandığı bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

Recep Şener - Huzeyfe Tarık Yaman