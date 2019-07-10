Manisa'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 6 ölü, 22 yaralı

Kaza, Salihli-Demirci karayolu Bezirganlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Demirci istikametine gitmekte olan Ahmet Gök yönetimindeki 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Yuca yönetimindeki 45 LE 989 plakalı minibüs ve Yunus Emre Kalya yönetimindeki 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Yuca ile minibüste bulunan Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Şeref Öktem, Rahim Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Yunus Emre Kalya ve yolcu otobüsünde bulunan 21 kişi yaralandı. Kaza bölgesine çevre ilçelerden de çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından başta Salihli Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Demirci-Salihli karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım eski yoldan sağlandı. Kazanın ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, olay yerine gelerek yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

Kazada minibüste bulunan ve tamamı ölen 6 kişinin Salihli'ye bağlı Gökçeköy Mahallesi'ndeki bir çiftliğin inşaat işinde çalıştıkları ve mesai bitimi Salihli'ye dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Manisa Valisi yaralıları ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz de Salihli Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Vali Deniz ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'te yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Deniz, “Kaza nedeniyle ne yazık ki 6 vatandaşımızı kaybettik. 22 yaralımız mevcut. Yaralılarımızın birçoğu ayakta tedavi edildi. Bazıları da taburcu ediliyor. Şuanda yaralı vatandaşlarımızın içinde durumu ağır olan yok. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Behzat Akcan