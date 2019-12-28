İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı
Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Gölmarmara-Salihli yolu Alaşehir Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Behzat K.(43)yönetimindeki 45 AEC 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı. Sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarırken kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İnci K. ve çocukları Esma K. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.