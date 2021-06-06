Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir – Kula karayolu Türkmenköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halindeki Ali Kocabaş (69) idaresindeki 45 RA 0646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan idaresindeki 35 AKR 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 45 RA 0646 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kocabaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Hasan Ali Kaçan ise ayakta tedavi edildi. Kazada 45 RA 0646 plakalı otomobilde bulunan Makbule Kocabaş (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Keskin

