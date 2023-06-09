Manisa'da sağanak yağış sele neden oldu, ev ve iş yerlerini su bastı

Manisa'nın Demirci ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yağmurda metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Doğal gaz çalışması için kazılan yollar suyla dolduğu yağış nedeniyle yamaçlardan sel sularıyla gelen çamur ve molozlar trafiği olumsuz etkilerken, park halindeki çok sayıda araca da zarar verdi. Bazı araçlar çamura saplanması nedeniyle zincir bağlanarak çekilirken, yollarda çökme de meydana geldi.

Büyükşehir ve MASKİ Demirci'de yağış teyakkuzunda

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesinde etkili olan anlık sağanak yağış sonrasında tüm ekipleri ile teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması adına MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Demirci Belediyesi de destek olarak su birikintilerine anında müdahale etti. İlçe merkezini etkisi altına alan ve daha çok doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının sürdürüldüğü bölgelerde meydana gelen olumsuzluklar ekiplerin hızlı müdahalesi ile önlendi. Çalışmalar kapsamında, tıkanan rögar kapaklarını ve yağmur suyu ızgaralarını temizleyen ekipler, yağmur sularının sağlıklı bir şekilde deşarjını sağladı. Ekipler münferit su baskınlarına anında müdahalede bulundu. Yürütülen özverili ve yoğun çalışmalar neticesinde yaşanabilecek büyük çaplı olumsuzlukların önüne geçildi. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir'de yağışın etkili olan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Daire Başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Berkan Cengiz ve Yağmur Mahalle Muhtarı Necati Gökkaya da eşlik etti.

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