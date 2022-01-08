Manisa'da sahte içki operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde ikamet eden İ.D.'nin (79) evinde sahte içki yaparak para karşılığında sattığı yönünde alınan istihbarı bilgi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Saruhanlı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından şahsın ev ve eklentileri ile otomobilinde dün arama yapıldı. Yapılan aramada, evin çeşitli yerlerine saklanmış 10 adet 5 litrelik toplam 50 litre etil alkol, 15 ml. anason yağı, etil alkolü doldurup satacağı 128 adet boş yarım litrelik pet su şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.