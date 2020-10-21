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Manisa'da sahte içki operasyonu: 20 ton şarap ele geçirildi

Manisa'da sahte içki operasyonu: 20 ton şarap ele geçirildi
Manisa'da sahte içki operasyonu: 20 ton şarap ele geçirildi

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 ton sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınması sonrası serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'nde sahte içki operasyonu düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede sahte içki üretildiği istihbaratı üzerinde harekete geçti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda kaçak yollarla üretilen toplamda 20 ton sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen şaraplardan numune alınırken, variller halindeki şaraplar imha edilmek üzere Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

İlker Uyar
 

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