Manisa'da seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde, Alaşehir'den Kula yönüne giden Süleyman Yakıcı yönetimindeki 31 R 7632 plakalı tır, saat 20.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle ön tarafından yanmaya başladı. Tır sürücüsü kendisini dışarıya atarak kurtulurken, tırın ön kısmı tamamen yandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle Alaşehir – Kula karayolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Yangın söndürüldükten sonra, polisler yolu kontrollü olarak, ulaşıma açtı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.



Hüseyin Keskin

