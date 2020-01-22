Manisa'da şiddetli deprem... İstanbul'da ve birçok ilde hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afad:"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Manisa'nın Akhisar İlçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Manisa'daki depremler Aydın'da da hissedildi

Ege Bölgesi'nde öğleden sonra saat 22:28'ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi. Genellikle Manisa merkezli olarak meydana gelen depremler Aydın'da da hissedildi. Bu arada Aydın'da iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:20'de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22:15 şiddetinde 22:5'te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın'da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi.

Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19:49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20:11'de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20:33 ve 21:38'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Depremler Manisa'nın yanı sıra Aydın'da da paniğe neden oldu.

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.

Medeni Topaloğlu

