Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı

Şüphelendikleri traktörü takibe alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçerek, 45 LP 205 plakalı traktörün 5 Eylül Mahallesi'nde yakalanmasını sağladı. Traktörde yapılan aramada 200 adet sıvı gübre ele geçirilirken, şüpheliler E.K. (33), M.K. (36), N.S. (39) A.B. (37) ve S.Y. (42) yakalanıp gözaltına alındı.

Sıvı gübrelerin Salihli Tarım Kredi Kooperatifi ve F.Y.'ya ait olduğu tespit edildi. F.Y.'nin maddi zararının 535 bin TL olduğunu beyan ederek şikâyetçi olması üzerine şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada kablo, ferforje bahçe salıncağı ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler F.Y. ve Salihli Tarım Kooperatifi Müdürü K.A.'ya teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Behzat Akcan



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