Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı

Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84) ve Gülşen Altıntaş (80) çifti ile 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş hayatını kaybetmişti.

Herkesi büyük üzüntüye boğan olay sonrası cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Cenazelerin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi

