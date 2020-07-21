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Manisa'da şüpheli ölüm!

Manisa'da şüpheli ölüm!
Manisa'da şüpheli ölüm!

Manisa’nın Kula ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gökdere Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki İbrahim Kayalı'dan birkaç gündür haber alamayan mahalle sakinleri, Kayalı'nın ikametine gitti. İkamete girdiklerinde Kayalı'yı hareketsiz halde bulan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kayalı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, Kayalı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hasan Yiğen
 

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