Manisa'da süt kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Acun'un (31) kullandığı 64 SE 485 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen F.U. (31) idaresindeki 45 U 2375 plakalı süt kamyoneti ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Oktay Acun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Acun, ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hastane önüne gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oktay Acun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Adem Çakır

