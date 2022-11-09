Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesine bağlı E-96 Kara Yolu Turgutlu-İzmir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu ilçesinden İzmir istikametine gitmekte olan M.S. idaresindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil kavşaktan çıkıp İzmir istikametine dönemeye çalışan S.S. idaresindeki 09 AHL 269 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan M.S., H.Ç. Ve T.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazada yaralanan otomobil sürücüsünün 8 Ekim'de Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Menderes Saltık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serkan Tatlı

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