İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Otahan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Kırmalı idaresindeki motosiklet kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı sırada Alaşehir'den Sarıgöl istikametinde giden M.E. idaresindeki 45 TA 8151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Halil Kırmalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaza sonrası motosiklete çarpan 45 TA 8151 plakalı otomobil sürücüsü M.E.'nin otomobili bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Halil Kırmalı'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Hüseyin Keskin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.