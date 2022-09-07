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Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakan Demir

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