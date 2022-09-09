İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 1 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 1 kişi tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 1 kişi tutuklandı

Manisa'da Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir şahsa düzenlenen operasyonda 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen S.K.'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat, 40 adet 7.65 çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de ilçeye bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından H.S.'ye ait evin bahçesinde yapılan aramalarda 150 ila 170 santimetre arası değişen 11 kök kenevir bitkisi ve ekili kenevir bitkisinin yanında kurumaya bırakılmış 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. serbest bırakıldı.

Vehbi Sarıhan
 

İLGİLİ HABER
Esenyurtta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Düzce ve İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
İLGİLİ HABER
Kastamonuda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.