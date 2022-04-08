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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsın ev ve hayvan ağıllarında yaptığı aramada 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Selmanhacılar Mahallesinde 7 Nisan günü saat 18.00 sıralarında A.E. (36/E) ve M.A. (48/E) isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmek için müşteri arayaşı içinde olduğu yönünde ihbarı değerlendiren Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Unsuru, İstihbarat Şube Müdürlüğünün Müşterek Çalışma Grubu (MÇG) personeli tarafından şüpheli şahısların hayvan ağılında ve ikamet adreslerinde eş zamanlı arama yaptı.

Yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet tabanca fişeği, 200 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan kulplu testi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Selendi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Adem Çakır
 

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