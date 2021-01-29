İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı - Tıkla İzle

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen Ş.Ç. isimli şahsın evinde arama yapmak isteyen polis ekiplerine Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu polis memurları M.Y.(29), A.D.(29) ve H.O.S. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Yaralı polisler Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Ş.C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ş.C.'nin evinde yapılan aramada suç aleti tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Keskin
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.