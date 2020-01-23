'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu

Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu
Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu - Tıkla İzle

Dün akşam saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilden de şiddetli şekilde hissedildi. Depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar geceyi soğuk havada yaktıkları ateşin başında geçirirken, havanın aydınlanması ile binalardaki çatlaklar da gün yüzüne çıktı.

Kent merkezinde bulunan binalarda oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri binalardaki çatlakları incelerken, tehlike arz eden ve kopmak üzere olan parçalara da yine ekipler tarafından kontrollü şekilde müdahalede bulunuldu. İlçe genelinde binalardaki incelemeler sürüyor.

Barış Gezici
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.