Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

Manisa'nın Akhisar İlçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Manisa'daki 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Manisa beşik gibi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Halil Dağ