Manisa'daki depremler Aydın'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:20'de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22:15 şiddetinde 22:5'te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın'da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi.

Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19:49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20:11'de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20:33 ve 21:38'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Depremler Manisa'nın yanı sıra Aydın'da da paniğe neden oldu.

İbrahim Kılınç