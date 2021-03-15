Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde Emrah İçke idaresindeki 35 BP 045 plakalı otomobilin Mustafa E. idaresindeki 35 AKG 484 plakalı kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Emrah İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Kurşuncu da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yılmaz Sarıpınar