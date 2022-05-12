Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi dün akşam saatlerinde Manisa -Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servisin Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 45 kişi de yaralandı. Yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklanırken 10 işçinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Haluk Satır - İlker Uyar