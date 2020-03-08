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Manisa'daki kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'daki kazada 4 kişi yaralandı
Manisa'daki kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mimar Sinan Bulvarı Cemal Ergün Caddesi Kavşağında meydana geldi. Cemal Engin D. yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne seyir halinde olan 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Engin D. ve yolcu konumunda bulunan Tamer G. ile birlikte hafif ticari araçtaki Dilek K. (49) ve Burçak K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Cemal Engin D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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