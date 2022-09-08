Manisa'daki yangın kontrol altına alındı !

Soma, dün çıkan iki orman yangınıyla alevlere boğuldu. Dün öğle saatlerinde Adil Mahallesi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, buradaki yangını kontrol altına almışken; ilçeye bağlı Kızılören ve Heciz Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ikinci bir yangın daha meydana geldi.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 6 uçak, 60 arazöz, 8 dozer, 8 yer ekibi, 22 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi.

Öte yandan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da yangının evlere sıçramaması için köyün girişine konuşlandırıldı. 2 Afet ve Acil Durum (AFAD) ekibi ve 3 jandarma ekibinin görev aldığı yangın, havadan ve karadan müdahalelerle dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

Mahalleye yakın mesafede bulunan yangın sebebiyle yaklaşık bin küçükbaş hayvan da tedbir amaçlı tahliye edildi. Gece saatlerinde havadan 2 gece görüşlü helikopter ve karadan yer ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 60 hektarlık çam ormanı zarar gördü.

Yılmaz Sarıpınar

