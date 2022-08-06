Manisalı şehit Reşat Ergin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonunda dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, memleketi Gördes'in Boyalı Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ergin için Boyalı Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri ve sivil erkan ile şehidin yakınları katıldı.

Cenazede şehidin babası Erhan Ergin ayakta durmakta zorlanırken, anne Gülşah ve şehidin kız kardeşi Fatma Ergin, sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans içerisinde cenazeye takip etti. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in naaşı, Boyalı Mahallesi Kabristanlığına defnedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2018 yılından bu yana görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Aykut Yeniçağ-Barış Gezici



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