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Manisaspor 3. Lig'e de eksi puanla başlıyor

Manisaspor 3. Lig'e de eksi puanla başlıyor
Manisaspor 3. Lig'e de eksi puanla başlıyor

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla bir döneme damgasını vuran ve geçtiğimiz sezon yıllar sonra 3. Lig'e düşen Manisaspor'un, Daniel Dimov'a olan borçları nedeniyle lig başlamadan FIFA tarafından 6 puanı silinerek ligin başlamasına 2 hafta kala eksi 6 puanla son sıraya yerleşti.

Manisaspo'da daha önceki sezonlarda forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de 12, geçen sezon 2'nci Lig'de 15 puanı silinen ve altyapıdaki genç futbolcularla mücadele ederek yıllar sonra 3'üncü Lig'e düşen Manisaspor'a bir şok da FIFA tarafından geldi. FIFA, Manisaspor'un lig başlamadan 6 puanı sildi. Daha önce eski futbolcular Makukula ile Iwanski'nin yanı sıra Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun alacakları yüzünden Manisaspor'a puan silme yaptırımı uygulayan FIFA, Daniel Dimov'a olan borçlar nedeniyle de kulübün 6 puanını sildi.

Manisaspor'da 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin Euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandığı öğrenildi. Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın Dimov'un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3'üncü Lig 1. Grup'taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta kala eksi 6 puanla son sıraya geriledi.

Manisaspor geçtiğimiz sezon transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalmış, harabeye dönen tesislerinin elektrik, su ve gazı aylarca kesik kalarak, kupaları da alacaklı kasap tarafından haczedilip satın alınmıştı. 3. Lig'e de eksi puanla başlayan Manisaspor'un borçları nedeniyle önümüzdeki aylarda yine puan silme cezaları alma olasılığı bulunurken kulübün 3. Lig'de tutunmasına zor gözüyle bakılıyor.  

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