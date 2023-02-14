Manisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyor

Türk futboluna birçok futbolcu kazandıran ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'den, Manisa Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor, Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkım yaşayan 10 ildeki depremzedeler için Tarık Almış Tesisleri'nin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tesisi depremzedeler için hazır hale getirmeye başlayan Manisaspor yönetimi, Manisa Valiliği'ne de yazı yazarak depremzedeleri Manisaspor Tarık Almış Tesisleri'nde 1 yıl boyunca ağırlamak için izin talep etti.

Manisaspor Kulübü, Tarık Almış Tesisleri'nde misafir edecekleri depremden etkilenen vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden yanında olmak istiyor. Depremzedelerin rahat bir şekilde konaklayabilmesi için kahvaltı salonu, yemekhane, çocuklar için oyun odası, beraber vakit geçirebilecekleri etkinlik odası, tesislerde bulunan bahçeye çocuklar ve vatandaşlar için park alanları yapmaya başlandı. Tüm bu çalışmalar gerçekleştirilirken, kendi kulüp sporcularının giriş-çıkışlarını başka yerden yapacakları ve tesislerde konaklayacak vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde giriş-çıkışların düzenlenmesine başlandı. Tüm bu çalışmaların yanında kulüpten maaş alan antrenörler, kulüp doktoru ve psikolog herhangi bir ücret talep etmeden tesislerde konaklayan depremzedeler için, psikolojik, fiziksel ve her türlü sağlık sorunlarında yanlarında olmaya çalışacak. Depremden kötü etkilenen çocuklar ve yetişkinlerin 1 yıl sürdürülebilir spor aktiviteleri, sağlık durumları ve sosyal yaşamları gibi durumların planlamasını yaparak depremzedelerin bu zor günlerinde her alanda yanlarında olmak isteyen Manisaspor'un tek isteği 50 depremzedenin konaklayabileceği projenin onaylanması. Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, Manisaspor Teknik Direktörü Alper Dirik, Manisaspor Genel Koordinatörü Ali Berber ve kaleci antrenörü Deniz Evyapan tesislerde yaptıkları açıklamada kulüp olarak depremzedeleri ağırlayacakları günü beklediklerini söyledi.

Ümit Atlı: "Depremzedeleri tesislerimizde ağırlamak istiyoruz"

Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, "Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz şu anda zor bir durumda. Biz de Manisaspor ailesi olarak bir proje geliştirdik. Yönetim kurulumuz ve hocalarımızla yaptığımız toplantıda Manisaspor Tarık Almış Tesislerimizi depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza açmak istiyoruz. Bu konuda hocalarımız bir proje hazırladı. Evsiz kalan vatandaşlarımızı tesislerimizde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Ali Berber: "Her türlü yardımı yapmaya hazırız"

Manisaspor Genel Koordinatörü Ali Berber de, "Biz Manisaspor ailesi olarak ilk etapta kulüp depremin hemen ardından taraftarlarımızla birlikte topladığımız 2 tır yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. İlerleyen süreçte oradaki durumu düşünerek kendi çapımızda tesislerimizin kapısını depremzedelere açmayı planladık. Yönetim kurulumuz da sağ olsun bu kararı aldı. Bu konuda gerekli bilgileri Manisa Valiliğine, valilik kanalıyla da AFAD'a ulaştırdık ve başvurumuzu yaptık. Bekliyoruz, hazırız. 50 kişilik bir kapasitemiz var. Bununla alakalı gerekli olan durumlarla ilgili hazırız. Eksikliklerimizi tamamlayarak insanlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Oradaki insanlarımızın ilk ihtiyacı barınma ve beslenme ihtiyacı. Bunları hallettikten sonra bizler gönüllü arkadaşlarımızla, hocalarımızla ne gerekiyorsa kulüp doktorumuzla sağlık sorunlarında her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bununla alakalı ekibimiz hazır. Her türlü çalışmamızı yaptık. Sadece devletimizden bizimle kim iletişime geçecekse onlarla da gerekli tespitleri yapıp ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Bunun dışında da ne ayni ne nakdi bir isteğimiz yok. Biz bunu Manisaspor olarak kendimiz üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ

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