Manisaspor düştü, bir şehir yıkıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle, FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından toplam 15 puanı silinen ve çalkantılı bir sezon geçiren Manisaspor'un, bitime 7 hafta kala bir alt lige düşmesi, kentteki futbolseverleri üzdü. Manisaspor'un içinde bulunduğu durumu haketmediğini dile getiren futbolseverler, kulübün eski günlerine kavuşması için, şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savundular.

Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Spor Toto Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen sezon aldığı 12 puan silme cezasıyla 1. Lig'den düştü. Bu sezon yine borçları yüzünden FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından toplam 15 puanı silinen eksi 3 puandaki transfer yasaklısı Manisaspor, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düştü. Çok zor günler geçiren, borçları sebebiyle tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı kesilerek, tüm kupaları haczedilen Manisaspor'un, küme düşmesi taraftarını ve kentteki futbolseverleri üzdü.

Şehzadeler ilçesinde dönerci dükkanı işleten Yusuf Özdemir, çok üzgün olduklarını belirterek, “Zamanında Süper Lig'de oynamış bir takım olan Manisaspor'un 3. Lig'e düşmesinden dolayı üzüntümüzü belirtiyoruz. Daha iyi yerlerde olmasını isterdik. Caner Erkin, Arda Turan gibi çok iyi futbolcuları yetiştiren takımın 3. Lig'de olması bizleri çok üzmüştür” dedi.

Hasgönüllü: "Yeniden yapılanmak şart"

Manisaspor eski takım kaptanlarından Bülent Hasgönüllü, “Manisaspor'un inanılmaz borçları var. Manisaspor teknik, sosyal, iktisadi, mali, sportif olarak yeniden yapılanmalı. Her düşme bazen fırsattır. Bunu iyi değerlendirirsek, bu şehrin sonu değil, bu takımın da sonu değil. Acı bir gerçek var. Manisaspor Kulübü'nün 100 milyon borcu var. Onun için yeniden yapılanmak şart. Şimdi bu yönetime bir takım insanlar söz verdi. Bu çocukları göreve getirdiler. 2 ay sonra, 3 ay sonra verilen sözler tutulmadı. Hiç destek verilmiyor. Durumu ortada. Kulübün elektriği kesik, suyu kesik, mum ışında antrenman yapıyorlar, ders çalışıyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. O açıdan baktığımızda yeni bir devinim şart. Düşmeyi fırsata çevirmeyi bilmeli. Düşmek dünyanın sonu değil. Elbette insanlar üzülecek, kahır çekecek ama bir 5 sene Manisa'nın yeniden yapılanması şart” diye konuştu.

Lokmacı Cevdet Çevril, “Manisaspor'un düşmesine gerçekten çok üzüldük. Senelerin takımı. Süper Lig'de ve 1. Lig'de şampiyonluğa oynamış bir takım ama yapacak bir şey yok. Transfer yasağını kaldıramadılar, bu kadar borçla yapılacak olan bu. Allah hayırlısını nasip etsin” dedi.

Filizkan: "Kulübün bu hale düşmesi hepimizi üzüntüye boğmuştur"

Yıllarca spor yazarlığı yapan ve Manisaspor'un geçmiş dönemlerde yönetiminde yer alan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, “Manisaspor'un küme düşmesi hepimizi üzdü. 50 yıldır Manisasporu takip eden spor yazarı ve muhabiri olarak maçlarına katıldım. Bugün bu hale düşmesi hepimizi üzüntüye boğmuştur. Manisaspor geçmişte de amatör kümeye düştü ancak o zamanlarda Manisaspor'un bu kadar borcu yoktu. Manisaspor düştüğü yerden kalkmasını bildi. Amatör kümeden tekrar Süper Lig'e kadar yükseldi. Bugünkü Manisaspor'un küme düşmesinin tek nedeni Vestel Manisaspor sponsorluğunun sona ermesinden sonra kalan mirasın iyi kullanılmamasıdır. Kenan yaralı döneminde Makakula ve Ivanski alındı. Bu futbolcular ayrılırken, futbolculara istenildiği rakamlar ödenmedi. 240 bin Euro Makakula'ya ödenseydi 2 milyon liralık borç bugünlere kadar gelmezdi. Manisaspor'un bugün bu hale gelmesinin tek nedeni borçlardı. Emre Hasgör Manisaspor'dan sattığı futbolcuların paralarını iyi değerlendirseydi, Abdullah Mergen döneminde de eski borçlar Manisaspor yönetiminin önüne çıkmasaydı, Manisaspor bu duruma düşmezdi. Manisaspor'un bu hale gelmesine en çok üzülenlerden biri de benim. Manisaspor'a çok emek verenlerdenim. Manisaspor genç takımında oynadım, yönetim kadrolarında yer aldım. Bugün Manisaspor yok, Manisasporluların gerçek bir takımı yok. İnşallah buna bir çare bulunur. Manisaspor'un borçtan kurtulması için de süratle amatör kümeye dönmesi lazım. Bu kulübün kapanması lazım. Yeni bir isimle Manisaspor'un tekrar Süper Lig'e kavuşması konusunda da çalışmaların yapılması lazım” diye konuştu.

Ersan Erdoğan - Aykut Yeniçağ