Mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gele olayda, bir dükkanın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkanın içerisine selam verdikten sonra uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda otodan 2 bin TL değerinde aksesuar çalan A.E.'de (31) yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Göç - Turan Bulut