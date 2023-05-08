Mansoor Al-Ansari: 'Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var'

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat ve Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Kenyalı milli futbolcu Michael Olunga, Katar Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mansoor Al-Ansari'yi ziyaret etti.

Ziyarette İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Katar Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mansoor Al-Ansari, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar için çok büyük bir tecrübe olduğunu ifade etti. Ev sahipliğini yapacakları Asya Kupası'nda da iyi bir organizasyon ortaya koymak istediklerini belirten Al-Ansari, “Dünya Kupası bizim açımızdan çok büyük bir tecrübe oldu. Herkesin takdirini kazanması da bizi onurlandırdı. Bu kazandığımız tecrübeyi Asya Kupası'nda da göstermek istiyoruz. Normalde baktığınız zaman iki organizasyon arasında 1 yıl gibi çok kısa bir zaman var. Ama kurduğumuz altyapı ve sistem sayesinde bunu da yine en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman en iyi organizasyonu yapmak. 3. kez ev sahipliğini yapacağımız Asya Kupası'nda da böyle olacak” diye konuştu.

“Dünya Kupası'ndan sonra Katar halkının sadece futbola ilgisi artmadı”

Katar halkının futbola olan ilgisinin Dünya Kupası'nın ardından arttığını vurgulayan Al-Ansari, “Dünya Kupası organizasyonundan sonra Katar halkının sadece futbola ilgisi artmadı. Aynı zamanda katılımı da çok büyük oranda yükseldi. Hatta bu röportaj esnasında bile belki duyuyorsunuz, telefonum hiç susmuyor. Önümüzdeki günlerde iki büyük Katar kulübünün arasında Emir Kupası gerçekleştirilecek. Bilet talep eden kişiler beni sürekli arıyor. Çünkü gerçekten bütün biletler satılmış durumda. Bu da ilginin ne denli büyük olduğunu bize gösteriyor. Bunda muhakkak ki Dünya Kupası'nın etkisi büyük” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var”

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerinin çok iyi olduğuna da değinen Mansoor Al-Ansari, “Türkiye ve Katar iki dost ülke. Çok yakın ülkeler. Federasyonlar arasında da bizim çok sağlıklı, sağlam ve eskiye dayanan bir ilişkimiz, iletişimimiz var. Son 4-5 yıldır da beraber çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Burada Türkiye Süper Kupası'na ev sahipliği yaptık. Daha önce milli takımlarımız arasında dostluk maçları organize edildi. Dolayısıyla oldukça yakınız. Umarım bundan sonraki Dünya Kupası'nda onları da görürüz. Türkiye Ligi'ni de takip ediyorum. Özellikle büyük takımların maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Desteklediğim herhangi bir kulüp yok ama mutlaka maçlarını izliyorum. Hatta bundan birkaç sene önce bir derbiyi de izlemiştim ve oradaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu da bizim taraftar olarak çok keyif aldığımız bir şey. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Milli takımda da umarım bu başarı yakalanır ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda Türkiye yerini alır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Engin Fırat ve Michael Olunga, Mansoor Al-Ansari'ye isminin yazılı olduğu Kenya Milli Takım forması hediye etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.