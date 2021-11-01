İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu
Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu’nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Sultan Altınyurt (80), evinden 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Rüknettin köyü Kargalar Mahallesinde yaşayan Sultan Altınyurt, dün öğle saatlerinde mantar toplamak için ormana gitti. Altınyurt'un evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Altunyurt'u bulmak için çalışma başlattı.

Altunyurt, jandarma arama kurtarma köpeği "Eyvan" ve drone ile yapılan çalışmalar sonucunda köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkiinde, derenin içerisinde bulundu. Bitkin ve üşür halde bulunan yaşlı kadını jandarma ekipleri montlarına sararak ısıtmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Faruk Çidem

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.