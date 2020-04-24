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Mantar toplamaktan dönerken trakrörün altında kalarak hayatını kaybetti

Mantar toplamaktan dönerken trakrörün altında kalarak hayatını kaybetti
Mantar toplamaktan dönerken trakrörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kospınar köyü Düdüklüdere mevkiindeki orman yolunda meydana gelen kazada, mantar toplamaktan dönen Cafer Kuş'un kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Cafer Kuş (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kuş'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İsmet Cep
 

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