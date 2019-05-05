Mantardan zehirlendi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çamdere Mahallesi kırsal alanda yaşandı. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen bir anda rahatsızlandı.

Durumu ciddi olan Serkan Küpeli (24) için 112, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kayseri'den bölgeye gelen ambulans helikopter de ile ilk müdahalesi yapılan Küpeli Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.