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Mantardan zehirlendi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Mantardan zehirlendi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Mantardan zehirlendi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda yediği mantardan zehirlenen bir kişinin ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çamdere Mahallesi kırsal alanda yaşandı. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen bir anda rahatsızlandı.

Durumu ciddi olan Serkan Küpeli (24) için 112, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kayseri'den bölgeye gelen ambulans helikopter de ile ilk müdahalesi yapılan Küpeli Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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