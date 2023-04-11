Manuel araçları yarı otomatiğe dönüştüren sistem: 'Akıllı Debriyaj'

Ankara Organize Sanayi Bölgesinde bir oto tamircisinde çalışan Makine Mühendisi Murat Ünal, birçok ünlü yabancı araç markası tarafından bazı araçlarda kullanılan, debriyaj pedalı olmayan ama vitesi manuel olan araçlar Autometed Clutch System (ACS) adı verilen sistem üzerinde yaptığı Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmaları ile yakıt tipi fark etmeksizin araçlara monte ettiği parça sayesinde araçların debriyajını otomatik hale getiriyor.

“Sadece vites kolunu oynatarak sürüyorsunuz”

Murat Ünal, 15 senedir tamir sektöründe çalıştığını ve bu sistemi 2019 yılından beridir yaptıklarını söyledi. Ünal, pandemi sürecinden beridir sistem üzerinde AR-GE yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi zamanı herkes eve kapandı, bende abimle beraber dükkana kapandık. Baya uğraştık, birkaç sene AR-GE'si sürdü. Manuel vitesli araçları, kısmen yarı otomatiğe çeviriyoruz. Ben buna yarı otomatik diyorum çünkü sadece vites kolunu oynatarak sürüyorsunuz, debriyaj tamamen iptal oluyor. Kullanışı çok keyifli. Acemi bir şoför için çok iyi, yeni başlayan veya engelli vatandaşlarımız için. Her yönden dört dörtlük bir cihaz. Bakımı yok, uzun süre kullanacağınız bir cihaz. Dilediğiniz zaman manuelden otomatiğe, otomatikten manuele geçirebiliyorsunuz” dedi.

“Benzinli, dizel araç fark etmiyor, motorun önemi yok”

Cihaz hakkında bilgi veren Murat Ünal, cihazın hidrolik robotu, elektronik ünitesi, boruları ve elektrik tesisatına sahip olduğunu belirterek, “Vites kolunda sensörleri var. Bir araba geliyor, alttan başlıyoruz takmaya. Montajlarını yapıyoruz. Daha önce bir tasarım süreci oluyor, neyi nereye takacağımızı planlıyoruz. Ustalarımız deneyimli, biz eğittik hepsini. Bir, iki gün sürüyor montajı. Testlerimiz de oluyor, hepsini dört dörtlük bitirdikten sonra müşteriye de sürdürüyoruz ve anlatıyoruz. Her araca özel, takacağımız yerleri plakaları ve bağlantıları ayarlıyoruz. Şu an 50 tane model ürettik. Benzinli, dizel araç fark etmiyor, motorun önemi yok. Ticari araçlara da yeni yeni yapmaya başladık, eski araçlara da nadiren yapıyoruz. Sürekli AR-GE ve tasarım süreci devam ediyor. Faydalı ürün başvurusu yaptık. Sistemin bazı parçaları yurtdışından geliyor. Tasarımını yaptırdığımız firma var, lisansı bize ait. CE belgesi var. İlerledikçe, gerekli olan tüm sertifikaları alıyoruz” diye konuştu.

“Kavramanın ömrümü yüzde 25, yüzde 50 oranında artırıyor”

Acemi şoförlerin bu cihazı araçlarına taktırdıktan sonra onlara kolaylık sağlayacağını ifade eden Ünal, “Kalkışta bizim sistem hiç stop ettirmiyor, acemiliği attırıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için çok iyi. Baskı balatayı çok hızlı şekilde ayırıyor ve kararlı şekilde basıyor, kararlı şekilde kaldırıyor arabayı. Kavramanın ömrümü yüzde 25, yüzde 50 oranında artırıyor. Montaj yaparken arabanın orijinalliği bozmuyoruz. Kendi araçlarımızı 50 bin ve 80 bin kilometre yaptıktan sonra cihaz stabil çalışıyor diye karar kıldık. Yanlış hareketlere izin vermiyor, vites değiştireceğiniz zaman sizi uyarıyor. Yurtiçi, yurtdışı çok servisimiz var. Müşteri gönül rahatlığıyla taktırabilir” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru - Gürkan Sayın



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