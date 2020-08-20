'Manuel Terapi, fiziksel ağrıların azaltılmasında etkili oluyor'

Manuel Terapi'nin, özel eğitimleri almış fizyoterapistler tarafından uygulanan, özel birtakım teknikleri içeren, vücudun biomekaniklerini kullanan ve insanın doğal hareket etme yeteneğinden referans alan uygulamaları içerdiğini ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Özellikle boyun, bel, sırt, omuz ve dirsek, çevresindeki kaslarda meydana gelen ağrı, spazm ve baskıları giderme için kullandığımız oldukça etkili bir yöntemdir. Eklemlerde oluşan fonksiyon bozukluğunun giderilmesi amacıyla mobilizasyon, manipülasyon gibi özel teknikler kullanılır” dedi.

“Fiziksel ağrıların azaltılmasında etkili oluyor”

Manuel Terapi'nin kas ve eklem sistemi ile ilgili birçok hastalığın tedavisinde uzun yıllardan beri başarılı bir şekilde kullanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Bel rahatsızlıkları, diz rahatsızlıkları, kalça problemleri, dirsek problemleri, omuz problemleri, omurga eğrilikleri, sinir sıkışmaları, kamburluk, el ve ayak bileği ağrıları ve kırık sonrası tedavilerde manuel terapi etkili bir tedavi yöntemi oluyor. Manuel Terapi fiziksel ağrıların azaltılmasında oldukça etkili” diye konuştu.

Manuel Terapi'nin kimlere uygulanabileceğiyle ilgili de konuşan Karagül, “Bu uygulamadan önce detaylı bir fizik muayene şarttır. Kırıkları olan hastalarda, ilerleyici kuvvet kaybı yaşayan hastalarda, sistemik kemik hastalığı yaşayanlarda, enfeksiyonları olanlarda, kanser hastalarında uygulanmaması gerekmektedir. Tamamen donmuş eklemlerde uygulamadığı gibi, eklemlerde aşırı gevşeme olması durumunda da manuel terapi yöntemini uygulanmaz. Manuel Terapi öncesi vücuttaki deformite ve olası patolojiler saptanıp bunlara yönelik tedaviler planlanır. Manuel terapist tedavi yöntemlerini uygularken hem vücudun ortaya çıkardığı güç mekanizmalarını kullanır hem de ellerini kullanır. Yani dışardan bir ilaç, cihaz veya elektriksel yöntem kullanılmaz. Normal fizyolojisi bozulmuş eklem ve kemik yapılara yönelik patolojinin giderilmesi amacıyla mobilizasyon ve manuplasyon teknikleri de uygulanır” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir yan etkisi yoktur”

Yöntemin faydaları hakkında da bilgi veren Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Diğer tedavilere göre daha kısa sürede iyileşme imkanı sağlarken, tek seansta bile ağrının büyük kısmı giderilebilir. Başarı oranı oldukça yüksektir ve uygulamalarda tamamen kanıta dayalı tıp ve klinik bilgiler kullanılır. Problemli bölgeye direk uygulamalar yapıldığı için hızlı ve etkili bir çözüm sağlar, herhangi bir ilaç kullanımı gerektirmez, tamamen doğaldır. İğne ile yapılan bir uygulama olmadığı için iğne fobisi olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur” şeklinde konuştu.