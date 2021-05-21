Manyas'ta fırtına ve yağmur maddi hasara yol açtı

Manyas'ta fırtına ve yağmur nedeniyle kırsal Çavuş, Dereköy ve Çakırca Mahallelerinde ekili araziler de zararlar meydana geldi. Ağaçlar devrilirken, hububat ekili alanlarda ürünlerin tamamen fırtınadan yere yattığı gözlendi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, hububat ekili alanlar da verim düşüklüğü yaşanacağını, ayçiçeği ve mısır ekili alanlar da ise tohumların ekim zamanına göre çürümelere yol açabileceğini söyledi. Diğer yandan Manyas Barajına aşırı miktar da su geldiği ve bu nedenle regülatör kapaklarının açıldığı belirtilerek, camilerden vatandaşların olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar. Kocaçay da su seviyesinin regülatör kapaklarının açılmasından dolayı su seviyesinin yükseldiği açıklandı.

Süleyman Özaydın

