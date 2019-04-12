Manzarası ile dikkat çeken bin yıllık kümbet

Sivrice'nin Doğanbağı köyünde bulunan tarihi kümbet zamana karşı direniyor. Selçuklular döneminde yapılan yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kümbet, manzarası ile dikkat çekiyor. 2 hafta önce meydana gelen ve köyde birçok evin hasar gördüğü 5.2'lik depremde de yıkılmayan tarihi kümbetin içinin defineciler tarafından zaman zaman kazıldığı iddia ediliyor. Yöre sakinleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilen kümbetin, restore edilmesini bekliyor.

Tarihi kümbetin Şelçuklular döneminden kaldığını bildiklerini belirten köy Muhtarı Serhat Yıldırım, "İçerisinde bir tane mezar var. O zamanlar Selçuklular döneminde saygın devlet adamları ve seçkin kişiler için yapılıyormuş. Muhtemelen öyle birisi için yapılmıştır. Huni şeklinde Karakaya baraj gölü kenarında köyümüz sınırları içerisinde olup bakım ve onarımının yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kümbetin zaman zaman kazıldığını fark ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Definecilerin kazdığını düşünüyoruz. Zaten sit alanı ilan edildi. Biz bir şey yapamıyoruz ama Vakıflar Müdürlüğü inşallah gereken tedbiri alır. Bizim köyün alt kısmında olup Karakaya Baraj Gölüne paralel şekilde yüksek bir tepeye yapılmış güzel bir manzarası var” diye konuştu.

Resmiyette Doğanbağı geçen ancak Abutahir ismiyle bilinen köylerinin 700 senelik olduğunu, kümbetin ise 800 ile bin seneden kalma bir anıt olduğunu dile getiren yöre sakinlerinden 82 yaşındaki Mehmet Kenkül ise, "İçerisinde mezar vardı. Bu mezarın çok güzel oymalı taşları, sarı yaldızlı şeyleri vardı fakat defineciler gelmiş onları alıp gitmişler. Bir iki defa gelip mezarı komple söküp götürmüşler. Şimdi içerisi harabe halde, yıkılıyor. Köyümüz çok güzel. Köyümüz Osmanlı padişahları zamanında kanunname ile idare edilmiş bir yerdir" ifadelerini kullandı.

Mücahid Kantarcıoğlu - Kamil Can Kılıç