Manzaraya seyre daldı, unuttuğu çanta ekipleri alarma geçirdi

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehre bir süre önce tatile gelen Rusya vatandaşı Mıkhaıl Rozhin (35) sahilde gezdiği sırada deniz manzarasını izlemek için bir bank üzerinde oturmaya başladı. Bir süre sonra banktan kalkarak ayrılan adam çantasını olay yerinde unuttu. Bank altında şüpheli bir çanta gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bank çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak sahil bandı yaya geçidine kapatıldı. Bu sırada olay yerinden geçen tatilcilerin ve vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerine yansıdı.

Ertuğrul Gün - İsa Akar - Fırat Demir

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