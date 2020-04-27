Maradona formasına 55 bin Euro

Korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin'in futbol efsanesi Armando Diego Maradona'nın forması da satışa çıktı. Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı.