Maraton koşusu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Alınan karar doğrultusunda;
Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yolar,
-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,
- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
- Namık Kemal varyant dönüşleri
- Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
- Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar,
- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
- Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Galata Köprüsü çift yönlü olarak
- Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
- Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
- Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
akım verilmeyecek.
- Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
- E5 Güney Ayvansaray'a inişler
27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar
- Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
- Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
- Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
- Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
- Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş
geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)
Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;
- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi