Marble İzmir Fuarı sektörün liderlerini buluşturdu

26-29 Nisan tarihleri arasında dünyanın birçok yerinden katılımcıları ağırlayan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda fuarın ana sponsorlarından Çemar Travertine&Marble standıyla fuara damga vurdu. Sektördeki başarısını fuarda da taçlandıran firma, hazırlanan dev LED ekranla Kula'yı ve firmayı tanıttı. Fuarda tek olan dev LED ekran yüzlerce ziyaretçinin ilgisini çekerken, ünlü oyuncu ve keman sanatçısı Yıldız Asyalı ve Güliz Asyalı'nın sürpriz konseriyle katılımcılar renkli anlar yaşadı. Firmanın standı yurt dışı ve yurt içinden çok sayıda katılımcıyı ağırlarken, kurulan stantlarla hem mevcut faaliyetlerin hem de önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek faaliyetlerin görücüye çıkarılacağı aktarıldı.

"Ülkemizin ve sektörümüzün markalaşması adına"

Fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini dile getiren Çemar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "İzmir'deki bu fuara katılmaktan ve ana sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını diliyoruz. Fuarın ülkemizin ve sektörümüzün markalaşması adına çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Buraya da çok güzel bir konsept hazırlayarak geldik. Biz sektör olarak öncü bir firmayız, bundan dolayı da konseptlerimizde sürekli farklılık tasarlıyoruz. Hazırladığımız doğal taşlar da bahçe ve peyzaj konseptlerine çok uygun ürünler. Bu yüzden de bu fuarda bu konsepti seçtik. Fuar çok güzel ve bereketli geçiyor. Standımız çok yoğun ve verimli işler gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Sektörde farklı ve vizyoner adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Çemar Genel Müdürü Yusuf Yalçın ise, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketlerinin iyi bir konumda ve başarıda olduğunu ama bununla yetinmeyip hem şirketin daha da büyümesine hem de ülkenin daha çok tanıtımına katkı yapacak hamlelere devam edeceğini söyleyerek, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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