Marc Bartra: 'Doğru adreste olduğumu düşünüyorum'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol oyuncu, bir geçiş süreci yaşadığını belirterek, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum, zaman gerekir. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla hem savunma yaparken hem dü hücum ederken faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor" dedi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse







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