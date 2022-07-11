İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marcao resmen Sevilla'da

Marcao resmen Sevilla'da
Marcao resmen Sevilla'da

Galatasaray Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya sattığını duyurdu.

Galatasaray Kulubü tarafından KAP'a yapılan açıklamada ''Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının \%10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir'' denildi. 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.