Marco Paixao, gol krallığında zirvede

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de siyah-beyazlı ekibin gol yükünü çekmeye devam ediyor. Portekizli futbolcu, bu sezon ligde Altay formasıyla 31 maça çıkarken, 18 de gol kaydetti. Bu süreçte 38 yaşındaki oyuncu, takımının en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Sakaryaspor'dan 17 gollü Kabongo Kasongo'yu da geride bırakan Portekizli, gol krallığı ilk sıraya yükseldi. Marco Paixao, aynı zamanda Göztepe ağlarını sarsarak siyah-beyazlı formayla 100. golünü kaydederken, Altay'ın da tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu olmayı başardı. Paixao, İzmir temsilcisiyle daha önce de üç kez gol kralı olmuştu.

Hasan İnce

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